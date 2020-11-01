ليفربول يحقق فوزاً مهماً على حساب وست هام يونايتد

حقق ليفربول فوزا مهماً على حساب وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وتقدم بابلو فورنالس بالنتيجة لصالح الضيوف في الدقيقة العاشرة بينما أحرز المصري محمد صلاح هدف التعادل في الثانية والأربعين من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة الخامسة والثمانين سجل دييغو جوتا هدف الفوز لصالح ليفربول ليرفع الريدز بالتالي رصيده من النقاط إلى ست عشرة نقطة بينما تجمد رصيد وست هام عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.

وتدارك ليفربول بهذا الفوز النتائج السلبية التي حدثت له في بداية الموسم حيث يسعى الفريق للمحافظة على لقبه في هذا العام.

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