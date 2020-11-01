أسوأ أداء منذ نحو عقد.. برشلونة يواصل تعثّره في الليغا

تقرير 218

بداية متذبذبة لبرشلونة في الدوري الإسباني وربما تكون الأسوأ منذ أكثر من 10 سنوات إذ يقبع البلوغرانا في المركز الثاني عشر بعد ست جولات من الليغا وبرصيد ثماني نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين إضافة إلى خسارتين إحداهما كانت أمام الغريم ريال مدريد والأخرى أمام خيتافي.

ورحل البرسا لمواجهة ديبورتيفو الافيس لحساب الجولة السادسة من الليغا والجميع توقع أن يظهر النادي الكتالوني بشكل مميز كالذي ظهر عليه في دوري الأبطال أمام يوفنتوس لكن أصحاب الأرض لم يمهلوهم كثيرا بعد أن افتتح لويس ريوخا النتيجة لالافيس في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وبعد ذلك حاول البرسا التعديل والافيس حاول من جانبه مضاعفة النتيجة، لكن كل الهجمات لم تثمر أهدافا إلى غاية الدقيقة الثالثة والستين عندما استطاع غريزمان هز شباك الافيس ليعدل النتيجة لبرشلونة.

وبهذه النتيجة، سجل رجال كومان تعثرا جديدا في الليغا ولكن لاتزال هناك فرصة لتدارك إذا ما استطاع المدرب الهولندي إيجاد التوليفة الصحيحة للفريق الكتالوني والتي تملك روحا قتالية كتلك التي يظهر عليها برشلونة في مجموعات دوري الأبطال.

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