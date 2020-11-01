“الزوي” يخسر في ديربي الكرة الأردنية

شارك المحترف الليبي أكرم الزوي أساسيا في ديربي الكرة الأردنية بين فريقه الفيصلي وغريمه الوحدات لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري الأردني.

وشهدت المباراة التي احتضنها ستاد عمان الدولي سيطرة واضحة للوحدات والذي حسم اللقاء بثنائية فهد اليوسف وعبد العزيز انداي ليوسع الفارق بينه وبين الفيصلي إلى عشر نقاط.

ورفع الوحدات بهذا الفوز رصيده إلى النقطة السابعة والعشرين في صدارة الترتيب بينما يحل الفيصلي في المركز الثالث برصيد سبع عشرة نقطة مع نهاية مرحلة الذهاب.

يذكر أن الدوري الأردني انطلق متأخرا هذا الموسم وتحديدا في شهر فبراير قبل أن يتم إيقافه بسبب تفشي فيروس كورونا ليستأنف من جديد في شهر سبتمبر الماضي.

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