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“الزوي” يخسر في ديربي الكرة الأردنية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك المحترف الليبي أكرم الزوي أساسيا في ديربي الكرة الأردنية بين فريقه الفيصلي وغريمه الوحدات لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري الأردني.

وشهدت المباراة التي احتضنها ستاد عمان الدولي سيطرة واضحة للوحدات والذي حسم اللقاء بثنائية فهد اليوسف وعبد العزيز انداي ليوسع الفارق بينه وبين الفيصلي إلى عشر نقاط.

ورفع الوحدات بهذا الفوز رصيده إلى النقطة السابعة والعشرين في صدارة الترتيب بينما يحل الفيصلي في المركز الثالث برصيد سبع عشرة نقطة مع نهاية مرحلة الذهاب.

يذكر أن الدوري الأردني انطلق متأخرا هذا الموسم وتحديدا في شهر فبراير قبل أن يتم إيقافه بسبب تفشي فيروس كورونا ليستأنف من جديد في شهر سبتمبر الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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