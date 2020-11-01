اتحاد كرة الطائرة يستعد لفتح قيد اللاعبين

أخبار ليبيا 24

أعلنت لجنة القيد وشؤون اللاعبين بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة عن قرب فتح قيد اللاعبين للموسم 2020 – 2021، وخاطبت الاتحادات الفرعية رسمياً .

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن أخذها لهذه الخطوة تأتي بعد أن أعلنت لجنة الأزمة والطوارئ بالهيئة العامة للشباب والرياضة، موافقتها على استئناف النشاط الرياضي حسب البرتوكول الصحي المعتمد للعودة التدريجية للنشاط الرياضي .

وتستعد عدد من الأندية الليبية لمباشرة تدريباتها، وذلك من خلال اتخاذ اجراءات احترازية، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا.