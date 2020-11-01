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الرجاء المغربي يؤكد شفاء لاعبَيْن من كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد نادي الرجاء المغربي تعافي لاعبين جديدين بصفوف الفريق من فيروس كورونا بعد أن أجرى النادي مسحة صباح أمس السبت لجميع اللاعبين.

ولم تعلن إدارة الرجاء أسماء اللاعبينِ ولكن الصحافة المغربية أكدت تعافي الحارس الاحتياطي محمد بوعميرة ولاعب الوسط محمد المعكازي من الفيروس.

وكان الرجاء قد أعلن الأيام الماضية شفاء عدة لاعبين على رأسهم نجم الفريق عبد الإله الحافيظي، إذ بدأت أزمة الرجاء بعد نصف نهائي أبطال أفريقيا أمام الزمالك عندما بدأ ظهور فحوصات إيجابية للاعبين تؤكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لتصل الحصيلة إلى إصابة 14 لاعبا ما دفع الاتحاد الأفريقي لتأجيل مباراة الإياب، غير أن وضع الفريق المغربي أصبح أفضل الآن ومن المتوقع أن تغادر البعثة إلى مصر يوم غد الإثنين بعد إجراء آخر فحص مساء اليوم قبل مواجهة الزمالك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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