بن جواد تطلق دورياً لكرة القدم رغم الصعوبات

لم تمنعهم الظروف الصعبة وعدم التفات المسؤولين لهم من مواصلة دورياتهم الكروية في مختلف مناطق خليج السدرة، وفي إطار اللقاء والتعارف وتعزيز دور الرياضة وتنشيط الرياضيين انطلقت بمدينة بن جواد فعاليات دوري المرحوم حسين حمد.

البطولة استهدفت جميع المناطق الواقعة في نطاق البلدية، وكانت أولى مباريات الدوري على أرضية ملعب المدينة الرياضية في مدينة بن جواد بين فريق بن جواد وفريق منطقة النوفلية التي أدارها الحكم سليمان فرحات والذي أبدى غضبه من المسؤولين الذين يتجاهلون شباب المنطقة.

اللقاء شهد حضورا جماهيريا كبيرا تميز بالندية والإثارة بين الفريقين حيث كان فريق بن جواد سباقا في التهديف ليتمكن بعدها فريق منطقة النوفلية من إحراز التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية