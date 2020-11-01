عقد من الزمان يمر على تأسيس التراس الجزارة

عشر سنوات مرت على تأسيس التراس الجزارة هذا الجمهور الوفي الذي كان الساند والداعم لفريق الأهلي بنغازي في مشواره الطويل.

عشر سنوات تابع خلالها الجمهور الليبي وحتى العربي أجمل اللوحات الفنية داخل الملاعب والصالات، عشر سنوات سمعنا من خلالها أجمل الأغاني والأهازيج لم ينسوا يوماً لاعباً أو مشجعاً للفريق فكان ولاؤهم لكل شخص اختار اللون الأحمر هوية له.

وبمناسبة الذكرى العاشرة أقام التراس الجزارة احتفالية بحضور جماهيريّ كبير جدا في مقر نادي الأهلي بنغازي في حي الزيتون.

الاحتفالية شهدت حضور عدد من اللاعبين القدامى وأعضاء من الطاقم الإداري للنادي والمشجعين.

على هامش الاحتفال تم تكريم هاشم الفلاح أحد أقدم المرافقين الطبيين في العالم، وشهد الاحتفال حضور اللاعب الدولي السابق علي مرسال الذي لم يمنعه المرض من حضور الاحتفالية.

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