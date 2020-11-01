اخبار الرياضة

نجاح كبير واكب بطولة 3×3 لكرة السلة في بنغازي

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

اختتمت في بنغازي مساء أمس السبت بطولة بنغازي السلام لكرة السله 33 X في نسختها الثانية .

وتواصلت البطولة لثلاثة أيام بمجمع سليمان الضراط مشاركة مايقرب 79 لاعب من مختلف مدن ليبيا .

و توج  بالبطولة فريق (L) المتكون  من يحي الشكماك، و أحمد القندوز ، وعبد الرازق التركي، وإبراهيم عبدو، بعد تفوقه في النهائي على فريق (S) بنتيجة (20) مقابل (16) نقطة.

هذا و توج أسماعيل الجهمي ببطولة الرميات الثلاثية  فيما حقق بطولة  إسلام دانك اللاعب سفيان الشويهدي .

وكرمت اللجنة أفضل 4 لاعبين بالبطولة وهم “مكرم عيسي، و ضياء الريفي، و يحي الشكماك، و إدريس زيو” .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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