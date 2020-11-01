نجاح كبير واكب بطولة 3×3 لكرة السلة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

اختتمت في بنغازي مساء أمس السبت بطولة بنغازي السلام لكرة السله 33 X في نسختها الثانية .

وتواصلت البطولة لثلاثة أيام بمجمع سليمان الضراط مشاركة مايقرب 79 لاعب من مختلف مدن ليبيا .

و توج بالبطولة فريق (L) المتكون من يحي الشكماك، و أحمد القندوز ، وعبد الرازق التركي، وإبراهيم عبدو، بعد تفوقه في النهائي على فريق (S) بنتيجة (20) مقابل (16) نقطة.

هذا و توج أسماعيل الجهمي ببطولة الرميات الثلاثية فيما حقق بطولة إسلام دانك اللاعب سفيان الشويهدي .

وكرمت اللجنة أفضل 4 لاعبين بالبطولة وهم “مكرم عيسي، و ضياء الريفي، و يحي الشكماك، و إدريس زيو” .