نجاح كبير واكب بطولة 3×3 لكرة السلة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – رياضة
اختتمت في بنغازي مساء أمس السبت بطولة بنغازي السلام لكرة السله 33 X في نسختها الثانية .
وتواصلت البطولة لثلاثة أيام بمجمع سليمان الضراط مشاركة مايقرب 79 لاعب من مختلف مدن ليبيا .
و توج بالبطولة فريق (L) المتكون من يحي الشكماك، و أحمد القندوز ، وعبد الرازق التركي، وإبراهيم عبدو، بعد تفوقه في النهائي على فريق (S) بنتيجة (20) مقابل (16) نقطة.
هذا و توج أسماعيل الجهمي ببطولة الرميات الثلاثية فيما حقق بطولة إسلام دانك اللاعب سفيان الشويهدي .
وكرمت اللجنة أفضل 4 لاعبين بالبطولة وهم “مكرم عيسي، و ضياء الريفي، و يحي الشكماك، و إدريس زيو” .
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