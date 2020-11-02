“ميلان” يعزّز صدارته للدوري الإيطالي على حساب “أودينيزي”

واصل “ميلان” تألقه في الدوري الإيطالي هذا الموسم؛ إذ حقق فوزًا جديدًا على حساب مضيفه “أودينيزي”.

وعلى ملعب “الفريولي”؛ بدأ “ميلان” ضاغطًا على أصحاب الأرض، وتمكّن فرانك كيسي، من افتتاح النتيجة لـ”الروسونيري” في الدقيقة الـ 18؛ لينهي “الميلان” الشوط الأول متقدمًا في النتيجة.

وفي الشوط الثاني؛ استطاع “أودينيزي” تعديل الكفّة من علامة الجزاء عن طريق رودريجو دي بول، ولكن زلاتان ابراهيموفيتش؛ منح فريقه التقدم والنقاط الثلاث بهدف رائع من ضربة مقصّية.

وبهذا الفوز؛ يحافظ “ميلان” على الصدارة برصيد “16” نقطة، بينما تجمد رصيد “أودينيزي” عند ثلاث نقاط في المركز الـ “18”.

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