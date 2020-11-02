“أرسنال” يُطيح بـ”مانشستر يونايتد” في “الأولد ترافورد”

رحل “أرسنال” إلى “الأولد ترافورد”؛ لمواجهة “مانشستر يونايتد” في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد دخل “الغانرز” اللقاء بقوة من أجل حصد النقاط الثلاث؛ لكن المرور من معقل “الشياطين الحمر” ليس بالأمر السهل.

وقد شهد الشوط الأول محاولات من الطرفين، لكن لوحة النتائج لم تتغير؛ ليدخل الفريقان إلى غرف تبديل الملابس، متعادلين في النتيجة؛ وأعطى كل مدرب تعليماته، “ارتيتا” من جهة “الأرسنال”، و”سولسكاير” من جهة “مانشستر”.

وخلال الشوط الثاني؛ كانت نقطة التحول عندما ارتكب بول بوغبا، خطأ ضد المدافع هيكتور بيليرين، حصل من خلاله “أرسنال” على ركلة جزاء حوّلها المهاجم الغابوني، بيير ايميرك اوباميينغ، لهدف التقدم للفريق اللندني، ثم بعد ذلك حاول “المانيو” العودة في النتيجة، لكن دون جدوى.

وحصد “أرسنال” ثلاث نقاط ثمينة في مشوار البطولة ورفع رصيده للنقطة الـ 12 في المركز التاسع، بينما واصل “مانشستر يونايتد” نزف النقاط؛ إذ تجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الـ 15.

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