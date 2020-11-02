“روما” يتجاوز “فيورنتينا” بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي

حقق “روما” فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه “فيورنتينا”، على ملعب “الأولمبيكو” بثنائية نظيفة لحساب الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وكان “ذئاب العاصمة” هم الأكثر إصرارًا على تحقيق الفوز، وتحقق لهم، حيث افتتح ليوناردو سبينازولا، التسجيل لروما في الدقيقة الـ 12.

وأكد تقدم “الجيلاروسي”، الإسباني بيدرو رودريغيز، بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 70، ثم شهد اللقاء طرد لاعب “فيورنتينا”، لوكاس مارتينز، في الدقيقة الـ 88.

ورفع “روما” رصيده، بهذا الفوز، إلى النقطة الـ 11 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد “فيورنتينا” عند المركز السابع برصيد 11 نقطة.

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