صراعات متكررة داخل البيت الأوليمبي في ليبيا.. والحلّ في “التكاتف”

تقرير 218

المشاكل تتصاعد داخل البيت الأوليمبي في ليبيا، وحدة التوتر ترتفع؛ حيث بات يظهر للعلن أن العلاقات قد تدهورت بين مجلس الإدارة والأعضاء.

وباتت اتهامات بالفساد توجه إلى رئيس اللجنة، الدكتور جمال الزروق؛ الذي يعمل جاهدًا، منذ سنوات، للمحافظة على الرياضة المحلية، رغم كل العقبات التي تتعرض لها يوميًا من حروب وأزمات مالية، وصولاً إلى تفشي فيروس “كورونا”.

وسيكون وقع ما يحدث في كواليس اللجنة الأوليمبية، صعبًا على الاتحادات الرياضية، التي تعاني، بدورها، بسبب مشاكل عديدة.

ولم يتردد رئيس اللجنة الأوليمبية، يومًا، في دعم جميع الاتحادات، حيث يتمتع الدكتور جمال الزروق، بباع طويل في الرياضة المحلية، فهو أكاديمي، وسبق له أن تولى رئاسة الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، ليصبح بعدها رئيسًا للجنة الأوليمبية.

واليوم؛ بات واجبًا تكاتف الأيادي وتوحيد الصوت والابتعاد عن المشاكل؛ حيث إن رياضتنا المحلية أوشكت على الانهيار، في زمن باتت فيه الرياضة في العالم قيمة ثابتة لا يضاهيها شيء.

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