“الاتحاد المصراتي” يتعاقد مع المدرب “رضا عطية”

أكد موقع “ريميسا” الرياضي أن إدارة نادي “الاتحاد المصراتي”؛ قد وقّعت، بشكل رسمي، عقدًا مع المدرب رضا عطية؛ للإشراف على الفريق الأول للموسم الجديد.

ويملك “عطية” خبرة واسعة في مجال التدريب؛ إذ سبق له الإشراف على عدة أندية، كما أنه تولى تدريب المنتخب الوطني الأولمبي الفترة الماضية.

وأشار “ريميسا” إلى أن مسؤولي نادي “الاتحاد المصراتي”، قد عقدوا اجتماعًا خاصًا مع رضا عطية في مدينة مصراتة؛ وتم الاتفاق على برنامج استعداد الفريق الأول للموسم الجديد، حيث سيبدأ الفريق تدريباته تحت قيادة “عطية” يوم 14 نوفمبر الجاري.

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