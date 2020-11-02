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“الاتحاد المصراتي” يتعاقد مع المدرب “رضا عطية”

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد موقع “ريميسا” الرياضي أن إدارة نادي “الاتحاد المصراتي”؛ قد وقّعت، بشكل رسمي، عقدًا مع المدرب رضا عطية؛ للإشراف على الفريق الأول للموسم الجديد.

ويملك “عطية” خبرة واسعة في مجال التدريب؛ إذ سبق له الإشراف على عدة أندية، كما أنه تولى تدريب المنتخب الوطني الأولمبي الفترة الماضية.

وأشار “ريميسا” إلى أن مسؤولي نادي “الاتحاد المصراتي”، قد عقدوا اجتماعًا خاصًا مع رضا عطية في مدينة مصراتة؛ وتم الاتفاق على برنامج استعداد الفريق الأول للموسم الجديد، حيث سيبدأ الفريق تدريباته تحت قيادة “عطية” يوم 14 نوفمبر الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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