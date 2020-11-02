“اتحاد الطائرة” يأذن بعودة التحضيرات للموسم الجديد

منح الاتحاد الليبي للكرة الطائرة برئاسة عدنان البكباك الموافقة للأندية على بدء التحضيرات للموسم الرياضي الجديد.

ووضع الاتحاد خطة متكاملة لعودة النشاط الذي توقف بشكل رسمي منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا والذي أدى إلى إيقاف جميع الأنشطة والتجمعات في البلاد.

ووجه الاتحاد الليبي خطابا للأندية جاء فيه “يعلمكم المكتب التنفيذي للاتحاد بإعطائه الإذن لكافة اللجان والاتحادات الفرعية ببداية موسم رياضي جديد 2020/2021 وفقا لإجراءات وقائية أمنية ستكون مرفقة بمراسلات من لجنة المسابقات ولجنة القيد لتحديد الضوابط والنظم المعمول بها”.

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