في ليلة الأبطال.. الإنتر يحل ضيفاً على ريال مدريد

قمة مرتقبة ينتظرها محبو كرة القدم على مستوى العالم تجمع الجريحين في بداية مشوارهما بدوري أبطال أوروبا.

يحل الإنتر ضيفا على ريال مدريد بملعب ألفريدو دي ستيفانو ساعيا لتحقيق نتيجة تعيده لحسابات التأهل إلى الدور القادم بعد تعادلين مخيبين أمام أندية بروسيا مونشنغلاباخ في الجولة الأولى وشاختار دونستيك في الجولة الثانية.

أما ريال مدريد فهو في وضعية غير مريحة نهائيا في دوري أبطال أوروبا حيث خسر مباراته الأولى أمام شاختار وتعادل في الثانية أمام مونشنغلادباخ.

الإنتر يدخل هذه المواجهة مفتقدا نجمه الأول روميلو لوكاكو الذي تعرض للإصابة وسيغيب عن هذه القمة ما سيجعل أنطونيو كونتي في موقف صعب مع ازدياد الضغوطات على عاتقه بعد التعثرات الأخيرة في الدوري الإيطالي.

قمة ستخطف الأضواء والمنتصر سيعود لواجهة المنافسة على التأهل والخاسر ستتقلص حظوظه في الذهاب بعيدا في دوري الأبطال وقد يضطر مستقبلا لتوديع المسابقة من دور المجموعات.

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