فريق قدامى الشط يتعادل ودياً مع نظيره أبوسليم

يواصل قدامى مختلط أندية أبوسليم إقامة المباريات الودية سواء بملعبهم أو خارجه، والتي تندرج ضمن برامج نشاطات لاعبينا السابقين للاستمرار بممارسة الرياضة، إضافة إلى توطيد العلاقات والحفاظ على أواصر الصداقة والعلاقات الاجتماعية بين هؤلاء اللاعبين من مختلف الأجيال السابقة.

وفي آخر هذه اللقاءات استضاف قدامى أبوسليم فريق قدامى الشط في مباراة عامرة بالأهداف انتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلها.

وتقدّم أبناء الدهماني في الشوط الأول بثلاثية نظيفة وذلك قبل أن ينتفض قدامى أبوسليم وينجحوا في تقليص الفارق ومن ثم مجاراة منافسهم وإجباره على الخروج متعادلا في آخر دقائق المباراة.

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