الزروق لـ218: فصل الاتحادات قانوني.. وأتعرض لـ”حملة مُوجّهة”

قال رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق في حديث خاص لـ218 إن اللجنة الأولمبية الليبية زودت الأولمبية الدولية بتفاصيل اجتماع الجمعية العمومية الذي من المقرر أن يكون في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر القادم.

وأضاف الزروق خلال ظهوره عبر برنامج Game أن فصل الاتحادات الذي حدث الفترة الماضية قانوني ولم يكن بهدف كسب الأصوات قبل الانتخابات القادمة.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية في تصريحاته أن الظروف التي تمر بها البلاد على جميع الأصعدة وقفت عائقا أمام عمل اللجنة الأولمبية طوال الفترة الماضية، وأضاف أيضا أنه يمتلكون برامجا سيتم طرحها في الفترات القادمة وتنفيذها للنهوض بالرياضة الليبية.

وتطرق الزروق إلى عمل أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قائلا إن الأمور تسير على خير مايرام، والخلاف الحاصل في هذه الفترة هو مع النائب الأول الذي تقدم بشكاوى للأولمبية الدولية وسيتم عرض ذلك في اجتماع الجمعية العمومية في ديسمبر القادم.

ولم يُخفِ الزروق انزعاجه من الحملات الموجهة – حسب وجهة نظره – لتشويه عمل اللجنة الأولمبية وأضاف أيضا أن من يقوم بعمل مثل هذه التصرفات عليه تقديم المستندات التي من شأنها إدانته.

وتعيش الأولمبية الليبية في الفترة الأخيرة تحت مطرقة الانتقادات حيث تم تأسيس حراك “معا من أجل رياضة بلا فساد” يقوده بعض الصحفيين والإداريين هدفه كشف الأخطاء التي حدثت من قبل اللجنة الأولمبية لتصحيح مسار الرياضة مثلما أشار منظموه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية