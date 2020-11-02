الاتحاد الليبي لكرة القدم يحدد مواعيد تسجيل قيّد لاعبي الدوري الممتاز

المرج 02 نوفمبر 2020 (وال)- أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم الأحد، قرارين إحداها يتعلق بموعد تسجيل لاعبي الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأوضح القرار رقم (18) لسنة 2020 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – بأن تكون فترة التسجيل الأولى التي بدأت في 29 أكتوبر الماضي، وتنتهي في يوم 20 يناير المقبل، وفترة التسجيل الثانية تبدأ من الأول من شهر أبريل المقبل وتنتهي في 28 من نفس الشهر.

وتضمن القرار الثاني رقم (19) لسنة 2020 م، في مادته الأولى: تحديد أعمار لاعبي الفئات السنية للموسم الرياضي 2020 – 2021، حيث حدد فئة الناشئين تحت سن 15 سنة؛ مواليد 2007 – 2008 – 2009.

وتحديد فئة الناشئين تحت 17 سنة؛ بمواليد 2005 – 2006، فيما تم تحديد فئة الشباب تحت 20 سنة؛ بمواليد أعوام 2002 – 2003 – 2004. (وال- المرج) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال