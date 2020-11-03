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“هيلاس فيرونا” يتخطى ضيفه “بينيفنتو” بثلاثية في الدوري الإيطالي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق “فيرونا” فوزًا مهمًا على حساب ضيفه “بينيفينتو”، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وافتتح أنتونين باراك، النتيجة لصالح “فيرونا” في الدقيقة الـ 17، ثمّ عدّل جيانلوكا لابدولا النتيجة في الدقيقة الـ 56 لصالح “بينيفنتو”.

وعاد أنتونين باراك ليسجّل الهدف الثاني لصالح “هيلاس فيرونا” في الدقيقة الـ 63.

واختتم داركو لازوفيتش أهداف “فيرونا” في الدقيقة الـ 78؛ ليرفع الفريق رصيده للنقطة “11” في المركز السابع، بينما تجمد رصيد “بينيفينتو” عند النقطة السادسة في المركز الـ “14”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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