“هيلاس فيرونا” يتخطى ضيفه “بينيفنتو” بثلاثية في الدوري الإيطالي

حقق “فيرونا” فوزًا مهمًا على حساب ضيفه “بينيفينتو”، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وافتتح أنتونين باراك، النتيجة لصالح “فيرونا” في الدقيقة الـ 17، ثمّ عدّل جيانلوكا لابدولا النتيجة في الدقيقة الـ 56 لصالح “بينيفنتو”.

وعاد أنتونين باراك ليسجّل الهدف الثاني لصالح “هيلاس فيرونا” في الدقيقة الـ 63.

واختتم داركو لازوفيتش أهداف “فيرونا” في الدقيقة الـ 78؛ ليرفع الفريق رصيده للنقطة “11” في المركز السابع، بينما تجمد رصيد “بينيفينتو” عند النقطة السادسة في المركز الـ “14”.

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