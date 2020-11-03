“ليستر سيتي” يَهزِم “ليدز” بالأربعة.. ويرتقي إلى وصافة الدوري الإنجليزي

ارتقى “ليستر سيتي” لوصافة الدوري الإنجليزي، عقب فوزه على “ليدز يونايتد” بأربعة أهداف مقابل هدف لحساب الجولة السابعة.

وافتتح “هارفي بارنيس”، النتيجة لصالح “ليستر” في الدقيقة الثانية، وأضاف “يوري تيليمانس”، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21.

وقلّص “ستيوارت دالاس” الفارق لصالح “ليدز” في الدقيقة الـ 48؛ ليسجّل المهاجم “جيمي فاردي” ثالث أهداف “ليستر” في الدقيقة الـ 76.

وفي الدقيقة الـ 90؛ اختتم “يوري تيليمانس” أهداف “ليستر” من علامة الجزائر؛ ليصل فريق “الثعالب” للنقطة الـ “15”، ويحلّ في الوصافة، بينما يحتل “ليدز” المركز الـ 12″ برصيد عشر نقاط.

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