القنطري يفتتح الصالة الجديدة للجودو في طرابلس

افتتح الدكتور بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة قاعة الالعاب الرياضية للجودو في العاصمة طرابلس.

وحضر الاحتفال أيضا رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق ورئيس الاتحاد الليبي للجودو سليمان الطبال.

وكانت القاعة قد خضعت لصيانة شاملة استمرت 8 أشهر تحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي جهزتها بكل المستلزمات الحديثة.

وتعتبر قاعة الجودو هي الاكبر من نوعها إذ تضم عدد 40 منامة، ليكون المكان مريحا للرياضيين أثناء المعسكرات، اضافة لاحتوائها على حوض سباحة وصالة تدريب تتسع لـ150 رياضيا في ذات الوقت.

كما تضم القاعة غرفة الاسعافات ومطعما يستوعب 150 شخصا، وكذلك تحتوي على صالة كمال أجسام ومسجد وصالون للاستراحة وشاشة عرض كبيرة ومكان مخصص للألعاب الترفيهية.

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