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مارادونا يتعرض لوعكة صحية “ليست خطيرة”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طمأن ليوبولدو لوكي طبيب الاسطورة الارجنتينية دييغو مارادونا محبيه حول حالته الصحية والتي وصفها بأنها ليست خطيرة.

ودخل مارادونا مساء أمس الى المستشفى في لابلاتل جنوب العاصمة بيونس ايرس لإجراء فحوصات طبية فقط وليس لحالة طارئة حسب ما أكد طبيبه للصحافيين الذين تجمعوا أمام المصحة.

واستبعد الطبيب إصابته بفايروس كورونا، مؤكدا أن النجم الارجتنيني رجل مسن ويحتاج الى إجراء سلسلة من التحاليل الطبي.

وكان ماردونا قد احتفل مساء الجمعة الماضي بعيد ميلاده الستين.

يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مارادونا لوعكة صحية حيث شهدت السنوات الأخيرة تدهور كبير في حالته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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