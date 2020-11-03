المرجيني يستدعي التربي وبلعم لمعسكر فرسان المتوسط

أكد مدير المنتخب الوطني كمال الترهوني لـ”218″، الثلاثاء، أن المدرب على المرجيني قرر ضم الثنائي أحمد التربي لاعب السلط الأردني، وعبدالله بلعم لاعب الأهلي طرابلس، لقائمة المنتخب الوطني التي ستواجه غينيا الاستوائية ضمن تصفيات كأس أفريقيا بالكاميرون.

من جهته، أكد التربي أنه تواصل مع مدرب المنتخب الوطني على المرجيني عن طريق كمال الترهوني حيث دعا المرجيني من خلال اتصاله أحمد التربي للالتحاق بالمنتخب في مصر قبل مواجهة غينيا الاستوائية حيث رحب اللاعب بهذه الدعوة مؤكدا أنه يتشرف بتمثيل المنتخب الوطني.

وسيسافر المنتخب الوطني إلى مصر الأيام المقبلة استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية في ستاد السلام يوم الحادي عشر من الشهر الجاري.

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