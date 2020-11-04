المنتخب الوطني يبدأ رحلته لمواجهة غينيا

بدأ العدّ العكسي لمواجهة المنتخب الوطني ونظيره غينيا الإستوائية، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، حيث انطلقت التجهيزات من خلال إجراء جميع اللاعبين فحوصات فيروس “كورونا” في ليبيا، قبل التوجّه إلى القاهرة.

وقد أرهقت رحلة القاهرة، إدارة المنتخب الوطني، بعدما تم إعلان إغلاق المجال الجوي بين ليبيا ومصر، ولكن رئيس اتحاد الكرة، عبدالحكيم الشلماني، أكد لــ”218″ أن الأمور قد حُلّت، وأن “الفرسان” سينطلقون اليوم في رحلة جوية نحو مصر.

وتنطلق التحضيرات لمواجهة غينيا مباشرة في القاهرة، حيث سيلتحق المحترفون هناك قبل أيام من المباراة.

وكان المدرب الوطني، علي المرجيني، قد أعلن ضمّ الثنائي، أحمد التربي المحترف في صفوف “السلط” الأدرني، وعبدالله بلعم لاعب “الأهلي طرابلس”، إلى قائمة المنتخب؛ بعدما تأكد غياب لاعب “لوس انجلس اف سي”، محمد المنير، بسبب إصابته بفيروس “كورونا”.

جدير بالذكر أن مواجهة غينيا لن تقبل القسمة على اثنين؛ فالفوز فيها سيمنح المنتخب حظوظًا وافرة في رحلته نحو التأهل إلى “كان الكاميرون”، العام المقبل.

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