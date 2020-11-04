“برشلونة” يسعى لمواصلة الصدارة في موقعة “الكامب نو”

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب “الكامب نو” لمتابعة لقاء “برشلونة و دينامو كييف”؛ حيث لايزال الفريق الكتالوني غير مستقر، تحت قيادة الهولندي، رونالد كومان.

ورغم الأداء الكبير الذي أظهره رفاق “ميسي” أمام “يوفنتوس”، في تورينو، خلال الجولة الماضية، إلا أن الفريق لا يزال غير مقنع بعد أدائه الباهت في الدوري.

ومن المتوقع أن تكون مباراة الليلة أمام “دينامو كييف” فرصة لـ”البلوغرانا” لمصالحة جماهيرهم الغاضبة، وبدء الانطلاق من جديد في هذا الموسم؛ الذي بدأ بعدة مشاحنات، حيث يمنح الفوز اليوم، “برشلونة” الصدارة بالعلامة الكاملة.

من جهته، سيحاول “دينامو كييف” استغلال عدم استقرار “البرسا”؛ لحصد نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة، التي ستحدّد بشكل كبير هوية المتأهلين للدور المقبل من هذه المجموعة، ويبدو أن “برشلونة واليوفي” هما الأقرب للتأهل.

وستشهد مباراة اليوم تسليط الضوء على ثلاثة مواهب لفتت الانتباه في “البرسا” من خلال المباريات الماضية، وهم “انسي فاتي”، الذي أكمل عامه الـ 18 خلال الأيام الماضية، إضافة إلى “بيدري”، الذي تنبأ له الكثيرون بأنه سيكون خليفة “انيستا”، إضافة الى الظهير الأمريكي “ديست”، فهل سيكون هذا الثلاثي حاضرًا بقوة في لقاء الليلة رفقة “ميسي” والآخرين؟

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