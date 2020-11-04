“القنطري” يلتقي مسؤولي الألعاب الإلكترونية

زار رئيس لجنة الألعاب الإلكترونية، عبدالرحمن التكبالي، رفقة فريق عمله رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري؛ للحديث عن مستجدات اللعبة.

وتطرق المجتمعون إلى جديد “الرياضات” الإلكترونية ودورها في المرحلة الحالية؛ خاصّة في ظلّ تفشي فيروس “كورونا”، واتجاه عدد كبير من شريحة الشباب إلى الرياضات الإلكترونية؛ بسبب الحجر الصحي الذي تفرضه المرحلة الحالية.

ويسعى القائمون على هذه الرياضات لتطويرها واكتساب ثقة الشارع الرياضي لإعداد بطولات قوية واستقطاب فئة الشباب التي أصبحت تتجه كثيرًا إليها.

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