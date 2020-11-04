“الورفلي” حاضر في مباراة “الزمالك” بـ”أبطال أفريقيا”

يستعد الدولي الليبي، سند الورفلي، مساء اليوم؛ للمشاركة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رفقة فريقه “الرجاء” المغربي، عندما يحلّ ضيفًا على “الزمالك” المصري.

ووصل “الورفلي”، إلى القاهرة مساء الاثنين، رفقة “الرجاء”، بعد تعافي زملائه من الإصابة بفيروس “كورونا”؛ حيث ظهرت جميع نتائج لاعبي “الرجاء” التي أجريت يوم أمس، سلبية.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أجّل المباراة لمدة أسبوعين، إلى حين تعافي لاعبي “الرجاء”، وكانت مباراة الذهاب في الدار البيضاء قد انتهت لصالح “الزمالك”، بهدف نظيف، جاء بإمضاء “بن شرقي”.

يذكر أن “الورفلي” سيبقى في القاهرة بعد المباراة للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.

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