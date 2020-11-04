الأهلي طرابلس يُقدّم مدربه الجديد “جلال القادري”

وصل مدرب الأهلي طرابلس الجديد التونسي جلال القادري مساء أمس إلى العاصمة طرابلس للإشراف على الفريق الأول.

وكان في استقبال القادري في مطار امعيتيقة عدد من إداريي النادي حيث عبّر القادري عن امتنانه لاختياره لتدريب الأهلي مؤكدا أنه نادٍ كبير وقد حقق نتائج جيدة في السنوات الماضية، كما أشاد بجمهور الأهلي طرابلس الكبير، مؤكداً أنهم يستحقون الأفضل.

وعقد القادري الذي يعد واحداً من أبرز المدربين التونسيين، مؤتمرا صحفيا اليوم وضّح من خلاله طموحاته من خلال قيادته للنادي الأهلي طرابلس في المرحلة القادمة.

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