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الأنصار يتوّج ببطولة الكرة المصغرة في البيضاء

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

على أرضية الملعب الصناعي بمدينة البيضاء وبتنظيم نادي السنوسية التابع لجامعة محمد بن علي السنوسي اختتمت بطولة كرة القدم المصغرة والتي شاركت فيها 8 فرق وبإشراف اتحاد المنطقة الرابعة لكرة القدم المصغرة بالجبل الأخضر.

ووصل الى نهائي البطولة فريق الأنصار من البيضاء وفريق السلفيوم من المرج، وكان لقاء مثيرا بين الطرفين واستمتع الجمهور بالأداء رغم انتهاء اللقاء في وقته الاصلي بثلاثة أهداف لكل فريق، وكان الحسم لفريق الأنصار بركلات الترجيح بهدفين لصفر ليحصل على كأس البطولة.

ولم تتوقف الأنشطة الرياضية في ليبيا على الرغم من تفشي فيروس كورونا طيلة الفترات الماضية حيث تمثل كرة القدم متنفسا كبيرا لليبيين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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