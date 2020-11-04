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انطلاق دورة تدريب الناشئين بمدرسة سرت لكرة القدم

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استكملت مدرسة سرت تجهيزات استقبال الناشئين الجدد حيث قامت بدعوة أولياء أمور للدورة التدريبية الأولى لهذه السنة والتي تم من خلالها توضيح آلية عمل المدرسة مع الناشئين وتوضيح طريقة التدريبات، بعد ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات للتدريب وتوزيع الملابس الرياضية عليهم.

تأسست مدرسة سرت لكرة القدم منذ أكثر من عشرين عاما وتحديدا في العام 1998 ولكنها توقفت في عام 2008 بسبب بعض الظروف التي مرت على البلاد حيث كان عدد الناشئين يقارب 400 رياضي.

هذا العام يختلف عن غيره بسبب جائحة كورونا فقد تقلص العدد لتفادي الازدحام وتم قبول ما يقارب 60 ناشئا تم توزيعهم على مجموعتين وفي مكانين مختلفين لضمان التباعد الاجتماعي وستكون مدة الدورة التدريبية 3 أشهر وسيتم من خلالها اختيار متميزين يتم ضمهم للفريق وتدريبهم تدريبات مكثفة وتأهيلهم على أعلى المستويات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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