زينيت يسعى لعرقلة لاتسيو في أبطال أوروبا

يستضيف زينيت سان بطرسبرغ نظيره لاتسيو لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بطموح تحقيق الفوز والمنافسة على التأهل للدور الثاني.

ويمتلك لاتسيو في جعبته أربع نقاط حققها من أول مباراتين في دوري الأبطال بينما لم يستطع الفريق الروسي إحراز أي نقطة.

ويرغب لاتسيو في الانتصار في هذا اللقاء وتعزيز حظوظه في التأهل للدور الثاني من منافسات دوري الأبطال بعد التخبطات التي حدثت له في بداية الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويسعى لاتسيو لتقديم مستويات عالية في دوري أبطال أوروبا حيث عاد هذا الموسم للمسابقة عقب غيابه لسنوات عقب تواجده في المركز الأربعة الأولى الموسم الماضي.

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