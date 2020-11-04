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مان يونايتد يحل ضيفا على باشاك شهير التركي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يسعى مانشستر يونايتد للاقتراب من التأهل للدور الثاني من أبطال أوروبا عندما يحل ضيفا على فريق اسطنبول باشاك شهير بملعب ايمك لحساب الجولة الثالثة من مجموعات أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة المجموعة برصيد ست نقاط جمعها من مبارياته الماضية بينما الفريق التركي يتواجد في المركز الأخير دون أي نقطة ويسعى لتصحيح وضعيته واستغلال لعب المباراة على أرضه.

ويقدم مانشستر يونايتد عروضا قوية في دوري الأبطال عكس ما يقدمه في الدوري الإنجليزي وهذا ما جعل جمهوره متفائلا لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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