مان يونايتد يحل ضيفا على باشاك شهير التركي

يسعى مانشستر يونايتد للاقتراب من التأهل للدور الثاني من أبطال أوروبا عندما يحل ضيفا على فريق اسطنبول باشاك شهير بملعب ايمك لحساب الجولة الثالثة من مجموعات أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة المجموعة برصيد ست نقاط جمعها من مبارياته الماضية بينما الفريق التركي يتواجد في المركز الأخير دون أي نقطة ويسعى لتصحيح وضعيته واستغلال لعب المباراة على أرضه.

ويقدم مانشستر يونايتد عروضا قوية في دوري الأبطال عكس ما يقدمه في الدوري الإنجليزي وهذا ما جعل جمهوره متفائلا لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

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