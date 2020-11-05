“الزمالك” يجدّد فوزه على “الرجاء” ويتأهل لنهائي أبطال أفريقيا

تأهّل “الزمالك” المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب تحقيقه الفوز على نظيره “الرجاء البيضاوي” المغربي؛ بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الإياب، التي أقيمت بملعب استاد القاهرة.

وقد افتتح الفريق المغربي، الذي يعاني المدة الماضية من تراكم إصابات “كورونا” النتيجة في الدقيقة الـ 47 عن طريق لاعبه، بين مالانغو.

وعدّل فرجاني ساسي، النتيجة لصالح “الزمالك” في الدقيقة الـ 61، ليضع فريقه في موقف مريح نحو التأهل.

وفي الدقيقة الـ 85 أكد مصطفى محمد تأهّل الزمالك بتسجيله الهدف الثاني؛ ليعود اللاعب ذاته ويسجّل الهدف الثالث في الدقيقة الـ 88؛ ليضرب الزمالك موعدًا مع غريمه التقليدي “الأهلي” في نهائي البطولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية