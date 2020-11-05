“مان يونايتد” يسقط أمام “باشاك شهير” التركي

تعرّض “مانشستر يونايتد” لأول خسارة له في مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أمام “اسطنبول باشاك شهير”، بهدفين مقابل هدف، خلال الجولة الثالثة.

وتقدّم الفريق التركي في النتيجة بحلول الدقيقة الـ 13 عن طريق “ديمبا با”، ثمّ أضاف “ادين فيسكا” الهدف الثاني في الدقيقة الـ 40.

وقلّص “أنتوني مارسيال” الفارق لصالح “المان يونايتد” في الدقيقة الـ 43، لكن الأمور انتهت في الشوط الثاني على ما هي عليه ليتجمد رصيد “مانشستر يونايتد” عند ست نقاط في صدارة المجموعة، بينما يتساوى الفريق التركي مع “باريس سان جيرمان” في النقاط.

ويمرّ “مانشستر يونايتد” بمرحلة صعبة؛ حيث تتوالى عثراته في كافة المسابقات تحت قيادة مدربه، أولي جونار سولشاير.

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