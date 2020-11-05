الزمالك يطيح بالرجاء ويضرب موعد مع غريمه الأهلي في النهائي لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا

تأهل نادي الزمالك المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في مباراة الإياب على غريمه الرجاء المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما الأربعاء على إستاد القاهرة.

وافتتح مهاجم الرجاء “مالانغو” التسجيل في الدقائق الأولى من الشوط الثاني للمباراة، لكن الزمالك سجل هدف التعادل عن طريق اللاعب فرجاني ساسي، في حدود الدقيقة الـ 61.

وتمكن مهاجم الزمالك مصطفى محمد من إحراز هدف التقدم في الدقيقة الـ 85 ليعود ويضيف الهدف الثالث في حدود الدقيقة الـ .87، ليعبر إلى النهائي بنتيجة 5 / 1 في مجموع المباراتين بعد فوزه ذهابا على الفريق المغربي بهدف نظيف.

وسيلاقي الزمالك في النهائي غريمه الأهلي في الـ 27 من نوفمبر الجاري، على إستاد برج العرب بالإسكندرية في أول نهائي أفريقي لفرقين من نفس الدولة ،حيث يسعى الزمالك لتحقيق البطولة السادسة له في البطولة فيما ستكون البطولة الثامنة للأهلي في حال تحقيقه الفوز.

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