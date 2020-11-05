نادي بنغازي الجديد يستضيف الاجتماع المشترك

بنغازي 5 نوفمبر 2020 (وال) استضاف نادي بنغازي الجديدة الاجتماع المشترك بين مكتب الشباب والرياضة بنغازي، و اللجنة الإدارية للأكاديمية الأولمبية الليبية فرع المنطقة الشرقية ورابطة أندية بنغازي الكبرى.

وكان هذا الاجتماع بحضور عدد من رؤساء الأندية وتم ـ خلال الاجتماع ـ شرح أهداف ومهام الأكاديمية الأولمبية الليبية فرع المنطقة الشرقية، وعرض ملامح خارطة العمل الخاصة بالأكاديمية، إلى جانب التحضير لدورة المعد النفسي كأول برامج ينظمها مكتب الشباب والرياضة بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية .

هذا وتستهدف الدورة، المرشحين من الأندية الرياضية، كما أكد الحضور على دعمهم الكامل لبرامج الأكاديمية في دورها الترشيدي والتثقيفي والتوعوي والتكويني، وضرورة توطين روابط التواصل والتعاون والعمل كجسم رياضي واحد كل في اختصاصه ، بما يحقق الفائدة العامة لكوادر الوسط الرياضي بالكامل وجميع مكوناته؛ دعما وتطويرا للحركة الرياضية (وال ـ بنغازي) رع

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