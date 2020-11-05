المنتخب الوطني يبدأ رحلته نحو “حلم التأهل للكان”

بدأت الرحلة نحو حلم التأهّل إلى “الكان”، هذا الحلم الذي راود الليبيين منذ ثمانية أعوام مضت، حيث حطّ المنتخب الوطني رحاله في القاهرة، إذ ستكون أرض الكنانة مسرحًا لمباراة الطموح أمام غينيا الاستوائية، والتي ربما ستكون نقطة الانطلاقة الحقيقية نحو كأس إفريقيا.

ومن طرابلس إلى برج العرب؛ كانت الرحلة، ومنها إلى القاهرة؛ لتحقيق مهمة منشودة ينتظرها أكثر من ستة ملايين ليبي.

التدريبات انطلقت اليوم، والتحضيرات ستكون مكثفة، والمحترفون سيلتحقون تباعًا؛ فالحلم واحد، وعلم ليبيا لابد أن يرفع في “كان الكاميرون”.

المدرب الوطني، علي المرجيني، سيكون في القاهرة على موعد مع مصافحة أولى مع جميع اللاعبين؛ إذ تعذر التحاق الكثيرين في معسكر تونس، البعض منهم بسبب إصابته بـ”كورونا”، والبعض الآخر بسبب ارتباطه مع ناديه، ولكن هذه المرة ستكون الصفوف مكتملة.

تفصلنا ستة أيام فقط عن المباراة المهمة أمام غينيا الاستوائية يوم 11 نوفمبر الجاري، والتي سيحتضنها استاد السلام، والفوز فيها سيُسهّل المهمة في بقية المشوار.

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