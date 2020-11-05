الأهلي طرابلس.. “لمسات أخيرة” لانطلاق المغامرة الأفريقية

‬وضع “الأهلي طرابلس”، اللمسات الأخيرة على الفريق، قبل خوض المغامرة الأفريقية؛ فالصورة في النادي العاصمي، اليوم، باتت واضحة، حيث سيقود “الأهلي طرابلس” في الكونفدرالية، المدرب التونسي جلال القادري؛ الذي يملك سجلاً جيدًا في التدريب، حيث قاد عدة أندية خليجية في السابق.

واستطاع “القادري”، خلال الموسم الماضي، أن يقود فريق الملعب التونسي للمنافسة على لقب الدوري، عندما قاد الفريق في مرحلة الذهاب، كما أنه كان مساعدًا لمدرب المنتخب التونسي المخضرم، نبيل معلول.

ووفرت إدارة النادي، بقيادة ساسي أبوعون، كل الامكانيات وكذلك أبرمت عدة تعاقدات مع أفضل اللاعبين المحليين، على غرار خالد مجدي ومعتز المهدي وعبدالله بلعم وصالح الطاهر وعكاشة وربيع اللافي وعبد الحكيم التركي، كما استعادت اللاعبين المحترفين، على غرار، علي معتوق وطلحة رزق.

وبدأت إدارة “الأهلي طرابلس” في التعاقد مع أول المحترفين، إذ انضم للفريق المدافع التونسي وسيم أبوسنينة، مع ترقّب الإعلان عن محترفين آخرين.

وبدأ الفريق تدريباته الفترة الماضية تحت إشراف عماد الذهماني، الذي سيتولى مهمة مساعدة “القادري” في المرحلة المقبلة. وأصبح “الأهلي”، اليوم، جاهزاً، أكثر من أي وقت، للمنافسة محليًا وقاريًا.

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