ميلان يستضيف ليل في الدوري الأوروبي

يستضيف ميلان اليوم نظيره ليل الفرنسي لحساب الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي في ملعب السان سيرو.

يسعى ميلان الذي يمر بفترة زاهية جاهدا للاقتراب من التأهل للدور القادم عقب فوزه في الجولة الأولى على سيلتك الاسكتلندي بهدفين دون مقابل وتفوقه في الثانية على حساب سبارتا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة.

في الجهة المقابلة لن يكون ليل خصما سهلا حيث يمتلك أربعة نقاط في المركز الثاني ويتواجد أيضا في وصافة الدوري الفرنسي برصيد تسعة عشر نقطة خلف المتصدر باريس سان جيرمان المتصدر.

ويقدم ميلان مستويات عالية في المنافسات الأوروبية والمحلية حيث يتصدر الدوري الايطالي حاليا برصيد 16 نقطة.

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