“الماقني” يستقيل من إدارة الكرة بنادي “الهلال”

تقدّم مدير الكرة بنادي “الهلال”، خليفة الماقني، بطلب إعفائه من مسؤولياته الإدارية بالنادي؛ نظرًا لظروفه الخاصة، وفق ما أشار عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وطالب “الماقني” مجلس إدارة نادي “الهلال”، بضرورة الإسراع في قبول طلب الاستقالة وتعيين اسم جديد ليتسلّم منصبه.

وكان “الماقني” وراء العديد من الصفقات، خلال الفترة الماضية، والتي دعمت صفوف نادي “الهلال”؛ استعدادًا للاستحقاقات القادمة، ومن ضمنها المشاركة في البطولة العربية للأندية، وكذلك منافسات الدوري الممتاز المقرر انطلاقها في الفترة القادمة.

ويعتبر “الماقني” أحد أبرز مدافعي نادي “الهلال” والمنتخب الوطني في السنوات الماضية، كما شغل هذا المنصب منذ عام ونصف العام، رفقة الرئيس الحالي للنادي، الدكتور نادر بوشناف

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