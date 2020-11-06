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بعثة “الأهلي بنغازي” تصل مصر لبدء المعسكر الاستعدادي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة “الأهلي بنغازي” إلى مصر؛ لبدء معسكر خارجي، تمهيدًا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة.

وبدأ “الأهلي” تدريباته في بنغازي وداخل مقره التاريخي في حي الزيتون، قبل حوالي شهر مضى، تحت إشراف المدرب الوطني، عمر جعودة، وفي ظلّ تواجد غالبية لاعبيه المحليين، باستثناء اللاعب وائل اصديرة الذي فُسخ التعاقد معه.

وكان “الأهلي” قد مثّل ليبيا، خلال العام الماضي، في منافسات البطولة العربية، وغادرها أمام “الإسماعيلي” المصري، عندما خسر أمامه ذهابًا بأربعة أهداف لهدفين، وتفوّق إيابًا بهدف دون ردّ في تونس.

وكانت آخر مشاركة للنادي “الأهلي بنغازي” في دوري أبطال أفريقيا، قبل عام ونصف العام، عندما غادر الفريق البطولة أمام نادي “صن داونز” الجنوب أفريقي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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