قطار “ميلان” يتوقف في محطة” ليل”.. بالدوري الأوروبي

احتضن ملعب “السان سيرو بيت الروسونيري”، المواجهة الثالثة بالمجموعة الثامنة للدوري الأوروبي؛ حين استقبل “ليل” الفرنسي؛ بحثًا عن انتصار جديد والاقتراب من التأهل للدور القادم.

وبادر “ليل” بجسّ نبض “ميلان” منذ البداية لكن الحارس “دوناروما” كان في المكان المناسب، ثم استشعر “ميلان” الخطر، وبدأ في رسم مسار التقدم أمام الضيف الفرنسي، وجانبت تسديدة ثيو هيرنانديز المرمى.

ولم يستطع “ميلان” إكمال مهمة الضغط بعدما وقع قائده “رومانيولي” في المحظور؛ متسببًا في ركلة جزاء للضيوف ليفتتح التركي، يوسف يازيجي، التقدم في الدقيقة الـ 22.

وأراد زلاتان إبراهيموفيتش، من ضربة حرة مباشرة، أن يعيد عداد نتيجة المباراة إلى مكانه عن طريق تسديدة قوية أبعدها الحارس، مايك مينيو، بصعوبة .

وخلال الشوط الثاني؛ بحث “ميلان” عن هدف التعديل، لكن دون جديد يذكر وكانت هناك فرص متنوعة، ووجد متصدر الدوري الإيطالي نفسه يتأخر بهدف ثانٍ عن طريق تسديدة “يازيجي” التي غالطت “دوناروما”، بعد عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وكشّر اللاعب التركي عن أنيابه، وواصل تألقه، بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ58، وسط سيطرة على بقية أطوار الشوط الثاني.

وفي النهاية؛ أطاح “ليل”، بـ”ميلان” على أرضه، وارتقى إلى صدارة المجموعة، ومُني “الروسونيري” بالهزيمة الأولى خلال الموسم، في صراع ربما يدوم من أجل التأهل للدور المقبل حتى الجولات القادمة.

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