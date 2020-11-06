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لولاية جديدة.. بوعون رئيسًا للأهلي طرابلس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 06 نوفمبر 2020 (وال) – انتخبت الجمعية العمومية للنادي الأهلي طرابلس، الرئيس الحالي، ساسي بوعون؛ لولاية جديدة، تستمر لمدة أربعة سنوات.

وأُجريت الانتخابات، مساء الأمس، بمقر النادي، بحضور أعضاء الجمعية العمومية؛ حيث تقدمت قائمة واحدة للانتخابات وهى التابعة للرئيس الحالي، ساسي بوعون.

وستكون أمام بوعون، العديد من الملفات المهمة خلال ولايته الجديدة، التي تستمر حتى عام 2024؛ من بينها ملف الاستثمار وتطوير البنية التحتية في النادي الأهلي طرابلس.

ويستعد النادي الأهلي طرابلس، هذه الفترة؛ لتمثيل ليبيا في منافسات الكونفدرالية، التي ستنطلق شهر ديسمبر القادم، حيث تعاقد النادي مع المدرب التونسي، جلال القادري؛ لقيادة فريق كرة القدم. (وال – طرابلس) س س

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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