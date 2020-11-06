طاقم “غامبي” يدير مواجهة المنتخب الوطني بتصفيات “الكان”

يدير الحكم الغامبي، باكاري بابا جاساما، مواجهة المنتخب الوطني أمام غينيا الإستوائية، في الجولة الثالثة من المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم أفريقيا؛ التي يحتضنها ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن طاقم تحكيم دولي من جامبيا ، يقود المواجهة التي تقام الأربعاء المقبل، حيث يقوده الحكم الأول، باكاري جاساما، فيما يكون البوركيني، جوزيف زانقري انقوهو، مراقبًا للمباراة.

ويعدّ “جاساما”، حكمًا دوليًا منذ عام 2007، كما يعتبر من بين أشهر حكام القارة السمراء، وأدار مباريات عدة بمختلف المسابقات على صعيد المنتخبات والأندية.

ويلتقي المنتخب الوطني أمام غينيا الإستوائية، في مواجهتين ضمن المجموعة العاشر للتصفيات، في “11 و15” نوفمبر الجاري؛ حيث يطمح “فرسان المتوسط” لزيادة عدد نقاطهم في المجموعة التي يحتلون فيها المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

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