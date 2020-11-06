“الشبه” يدعم صفوف “النصر” قبل المشاركة الأفريقية

انضم اللاعب محمد عبدالسلام إلى صفوف نادي “النصر”؛ بهدف تدعيمه خلال الاستحقاقات القادمة، ومن ضمنها المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وكذلك الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

ويعدّ “عبدالسلام” أحد أبرز لاعبي الدوري الممتاز؛ حيث تدرج في الفئات العمرية في نادي “الأنوار”؛ وصولاً للفريق الأول، ثم برز في النسخة الأخيرة للدوري، التي توقفت عقب اندلاع الحرب على تخوم العاصمة طرابلس.

وكان “عبدالسلام” قريبًا في الفترة الماضية من الانتقال إلى نادي “الصليبخات” الكويتي، في تجربة احترافية لم تكتمل تفاصيلها، عقب تعذر وصوله إلى الكويت بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

ويسعى فريق “النصر” لتدعيم صفوفه قبل بداية المغامرة الأفريقية في شهر ديسمبر القادم، عندما ينطلق الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

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