“أرسنال” يواصل انتصاراته في “اليوروباليغ”

انفرد “أرسنال” بصدارة المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزًا عريضًا على ضيفه “مولده” النرويجي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، على أرضية ملعب الإمارات في لندن.

وتقدم “مولده” بهدف مارتن إيلينجسن، عن طريق تسديدة أرضية في الدقيقة الـ 22، وعدّل كريستوف هاوجن النتيجة لـ”أرسنال” بالخطأ في مرمى فريقه النرويجي.

وعادت الأهداف العكسية مجددًا؛ بعدما سجل شريف سينسان الهدف الثاني لـ”الجانرز”، في الدقيقة الـ 62، قبل أن يعزّز الإيفواري، نيكولاس بيبي، التقدم بالهدف الثالث، ويكمل الواعد، جو ويلوك، الرباعية قبل النهاية بدقيقتين.

واقترب “أرسنال” من ضمان تأهّله، بعدما وصل للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن “مولده” الذي يبقى في المركز الثاني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية