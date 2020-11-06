“نادال” يعبر إلى ربع نهائي “باريس ماسترز” للتنس

تأهّل المصنف الثاني عالميًا، رافائيل نادال، إلى ربع نهائي بطولة “باريس ماسترز”، بفوزه على الأسترالي، جوردان تومسون، بمجموعتين دون مقابل.

وحسم “نادال” المجموعة الأولى بكل سهولة، بستة أشواط مقابل شوط، وفي المجموعة الثانية عانى “الماتادور الإسباني”، أمام “تومسون”، بحسمه المباراة بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة.

وبذلك، بلغ “نادال” دور الثمانية من البطولة؛ ليضرب موعدًا مع مواطنه، بابلو كارينو بوستا، الذي تجاوز السلوفاكي، نوربت جومبوس.

وستكون مواجهة الإسبانييْن “نادال وكارينو بوستا”، هي الثالثة خلال الموسم، حيث حسم المصنف الثاني مواجهتيْهما في بطولتي “أستراليا الكبرى” و”روما ماسترز”.

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