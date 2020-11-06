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السعودية تحتضن سباقًا لـ”الفورمولا1″ في 2021

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد السعودية لاستضافة أحد سباقات بطولة العالم لسباقات السيارات “الفورمولا1″، بمدينة جدة، خلال عام 2021 .

وذكر الرئيس التنفيذي لـ”الفورمولا1″، شايس كاري، أن الجميع متحمس لاستضافة السعودية أحد سباقات بطولة العالم واستقبالها كدولة جديدة مضيفة لأحد احتفالات موسم “الفورمولا1” في عام 2021.

ويبدأ التنسيق من أجل احتضان البطولة، بعدما كان من المفترض أن تدخل السعودية ضمن جدول الموسم الجاري، إضافة إلى عودة سباق جائزة هولندا الكبرى ودخول سباق فيتنام لأول مرة ليكون 22 سباقًا؛ إلا أن الظروف المترتبة على فيروس “كورونا” قلّصت عدد السباقات إلى 17 سباقًا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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