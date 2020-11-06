“توتنهام” يُصحّح مساره في الدوري الأوروبي على حساب “لودوغوريتس”

عاد “توتنهام” إلى سكة الانتصارات، بفوزه على “لودوغوريتس” البلغاري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال الجولة الثالثة من المجموعة العاشرة من الدوري الأوروبي.

وافتتح المهاجم، هاري كين، أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 13، وعزّز لوكاس مورا، تقدّم الفريق اللندني بالهدف الثاني في الدقيقة الـ33.

وقلّص الفريق البلغاري الفارق بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ثمّ أكمل لاعب الوسط، جيوفاني لوسيلسو، ثلاثية “السبيرز” بحلول الدقيقة الـ 62.

ورفع “توتنهام” رصيده من النقاط إلى ست، بعدما حقق فوزه الثاني، عقب الخسارة الجولة الماضية أمام “روريال أنتويرب” بهدف دون مقابل، فيما توقف “لودوغوريتس” في المركز الأخير بدون نقاط.

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