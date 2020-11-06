“رونالدو” يعود لقيادة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

استدعى مدرب البرتغال، فرناندو سانتوش، النجم كرستيانو رونالدو، إلى تشكيلة أبطال أوروبا؛ لخوض المواجهتيْن المرتقبتين، أمام فرنسا وكرواتيا، ضمن الجولتين الرابعة والخامسة من دوري الأمم الأوروبية، خلال الأيام المقبلة.

وغاب “رونالدو” عن مواجهة البرتغال الأخيرة أمام السويد، بعد إصابته بفيروس “كورونا” في 13 أكتوبر الماضي، وخوض مواجهة فرنسا التي انتهت بالتعادل دون أهداف.

وأكد “سانتوش” أن “رونالدو” أصبح جاهزًا للعودة، وقيادة المنتخب، الذي يسعى لحسم التأهّل لربع النهائي خلال المباراتين القادمتين.

وتعافى “رونالدو ” من فيروس “كورونا”، منتصف الأسبوع الماضي، حيث عاد مع فريقه “يوفنتوس” خلال مواجهة “سبيزيا”، بالدوري الإيطالي، مسجلاً ثنائية، كما خاض مباراة “فريكفاروزي “المجري، بدوري الأبطال مسجلاً هدفًا وحيدًا.

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